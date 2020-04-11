Москву наводнили росгвардейцами из-за коронавируса

Москву наводнили сотрудниками Росгвардии в рамках борьбы с распространением коронавируса: они будут патрулировать улицы в период всеобщей изоляции. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
«К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе по проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что, в частности, в столице увеличено число нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу вместе с сотрудниками полиции.
Главной задачей росгвардейцев станет контроль за соблюдением режима самоизоляции со стороны москвичей. Так, они будут выяснять, почему граждане вышли на улицу, и проверять у них документы.
В Москве из-за распространения коронавируса до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С начала следующей недели в столице будут постепенно вводить пропускной режим. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения