Москву наводнили росгвардейцами из-за коронавируса

Москву наводнили сотрудниками Росгвардии в рамках борьбы с распространением коронавируса: они будут патрулировать улицы в период всеобщей изоляции. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.

«К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе по проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что, в частности, в столице увеличено число нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу вместе с сотрудниками полиции.

Главной задачей росгвардейцев станет контроль за соблюдением режима самоизоляции со стороны москвичей. Так, они будут выяснять, почему граждане вышли на улицу, и проверять у них документы.

В Москве из-за распространения коронавируса до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости. С начала следующей недели в столице будут постепенно вводить пропускной режим. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.

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