Власти Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима в городе, передает РИА Новости.
Власти столицы сообщили, что порядок получения и использования пропусков утвердят отдельным нормативно-правовым актом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в столице с понедельника, 13 апреля. Сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.
Также в столице будут остановлены строительные и ремонтные работы. Исключение сделают только для медицинских объектов, метро, железной дороги и аэропортов. Временно ограничат услуги каршеринга.
По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам, за последние сутки увеличившись почти на 1800. Зафиксированы 94 летальных исхода, почти 800 человек выздоровели. В Москве число случаев заражения составило 7,8 тысячи, 50 человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения