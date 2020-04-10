Собянин рассказал о трех этапах пропускного режима в Москве

Ввод пропускного режима в Москве будет осуществлен тремя этапами, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Москва 24».

На первом этапе режим будет регулировать поездки на работу, на втором охватит поездки в других целях, на третьем — передвижение внутри района, если это понадобится, отметил градоначальник. Внедрение системы начнется с 13 апреля, сроки введения каждого этапа будут объявлены дополнительно.

По словам Собянина, пропускной режим будет носить заявительный характер, но столичные власти оставляют за собой право на проверку достоверности предоставленных сведений.

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Как система будет реализована технически, мэр не разъяснил. По данным газеты «Коммерсантъ», система, возможно, будет реализована с помощью QR-кодов, «Ведомости» же отмечали, что электронные пропуска, «скорее всего, будут не в виде» QR-кодов.

В департаменте информационных технологий мэрии Москвы в начале апреля говорили о принципиальной готовности «умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции». Собянин тогда же сообщал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим действительно обсуждались, но власти от них отказались, поскольку москвичи следовали рекомендациям не покидать жилище.

По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам, за последние сутки увеличившись почти на 1800. Зафиксированы 94 летальных исхода, почти 800 человек выздоровели. В Москве число случаев заражения составило 7,8 тысячи, 50 человек умерли.

В течение марта-апреля московские власти постепенно ужесточали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Так, в городе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без веской причины.

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