Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Он сообщил об этом в обращении в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, пропуска будут вводиться в городе постепенно с 13 апреля, их начнут выдавать в заявительном порядке для, например, поездок на работу. Каким образом будет реализована эта система технически, мэр не разъяснил.

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