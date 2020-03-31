Матвиенко пошутила о спецпропусках для москвичей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила о введении специальных пропусков для москвичей. Видео заявления опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Спикер заявила, что сенаторы спрашивают ее о том, когда получат спецпропуска. «Я им привела пример: в интернете опубликовано, что самые популярные пропуска — это пятитысячная купюра», — пошутила Матвиенко. Она отметила, что это шутка, однако «все надо доводить до конца».

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29 марта стало известно, что в Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Пропуска будут выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы. По информации «Коммерсанта», жителям Москвы их нужно будет получать на сайте мэрии QR-код на каждый выход из дома.

Без ограничений передвигаться по городу смогут работающие граждане — от дома до офиса, обладатели «заданных групп удостоверений» в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совфеда.

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