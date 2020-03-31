Матвиенко пошутила о спецпропусках для москвичей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила о введении специальных пропусков для москвичей. Видео заявления опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Спикер заявила, что сенаторы спрашивают ее о том, когда получат спецпропуска. «Я им привела пример: в интернете опубликовано, что самые популярные пропуска — это пятитысячная купюра», — пошутила Матвиенко. Она отметила, что это шутка, однако «все надо доводить до конца».
29 марта стало известно, что в Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Пропуска будут выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы. По информации «Коммерсанта», жителям Москвы их нужно будет получать на сайте мэрии QR-код на каждый выход из дома.
Без ограничений передвигаться по городу смогут работающие граждане — от дома до офиса, обладатели «заданных групп удостоверений» в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совфеда.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения