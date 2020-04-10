Москвичей оставили без салонов красоты из-за коронавируса

Москвичей решили оставить без салонов красоты из-за распространения коронавирусной инфекции. На эту тему мэр Москвы Сергей Собянин высказался в пятницу, 10 апреля, информация появилась на его сайте.

Как отмечается, с 13 апреля в городе временно прекращается работа большинства организаций, в том числе оказывающих медицинские услуги, для которых данный вид деятельности не является основным.

«Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате рано», — отметил столичный градоначальник.

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Собянин объяснил принятые меры ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве. По его словам, начиная с 6 апреля в городе ускорился рост тяжелых больных с пневмонией: до этого в больницы ежедневно поступало около 500 человек, сейчас их число увеличилось практически в три раза.

С начала следующей недели в столице будут работать только предприятия непрерывного цикла, медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, предприятия связи и транспорта, финансовые структуры и СМИ. Их руководству рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее сообщалось, что Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Пропуска будут вводиться постепенно с 13 апреля.

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