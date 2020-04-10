Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Москва 24».

Так, Собянин заявил, что в Москве отменяются общегородские субботники 11 и 25 апреля.

Кроме того, на следующей неделе будет постепенно вводиться пропускной режим. На первом этапе его введут для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях; на третьем, если понадобится, — для передвижения внутри района.

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