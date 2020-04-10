В Москве временно запретят каршеринг

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно запретить в столице работу каршеринга из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте градоначальника.
Собянин заявил, что спрос на эту услугу упал на 60 процентов, но некоторые горожане все равно продолжают пользоваться арендой автомобилей. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — говорится в тексте.
Ограничение будет действовать с 13 по 19 апреля. Также под него подпадут такси без лицензии.
Ранее Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима с 13 апреля. Сначала право на проезд выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. Позднее, если понадобится, — для передвижения внутри района. Также будут остановлены городские строительные и ремонтные работы. Исключение будет сделано для медицинских объектов, метро, железной дороги и аэропортов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения