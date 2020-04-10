В Москве временно запретят каршеринг

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно запретить в столице работу каршеринга из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

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Собянин заявил, что спрос на эту услугу упал на 60 процентов, но некоторые горожане все равно продолжают пользоваться арендой автомобилей. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — говорится в тексте.

Ограничение будет действовать с 13 по 19 апреля. Также под него подпадут такси без лицензии.

Ранее Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима с 13 апреля. Сначала право на проезд выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. Позднее, если понадобится, — для передвижения внутри района. Также будут остановлены городские строительные и ремонтные работы. Исключение будет сделано для медицинских объектов, метро, железной дороги и аэропортов.

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