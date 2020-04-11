Москве предложили для борьбы с коронавирусом беспилотники

Рабочая группа при Национальной технологической инициативе (НТИ) предложила использовать беспилотники для борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом говорится в письме соруководителя НТИ Сергея Жукова мэру столицы Сергею Собянину, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
С помощью дронов можно будет следить за скоплением людей и оповещать их о противовирусных предприятиях, проводить дезинфекцию потенциально зараженных территорий (выходы из метро, остановки общественного транспорта), а также доставлять лекарства и медицинские анализы.
Тестовые полеты беспилотников для этих целей пройдут в ближайшее время в пилотных зонах Московского аэроузла. По мнению Жукова, практику можно распространить и на весь город.
В комментарии изданию представитель НТИ объяснил, что от столичной мэрии требуется организовать проезд полетных бригад и провоз оборудования, а также выделить средства. Сколько именно денег потребуется, Жуков не уточнил, однако отметил, что доставка дронами будет дешевле при весе груза до одного килограмма и расстоянии до десяти километров.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию уличных территорий для борьбы с распространением коронавируса.
С понедельника, 13 апреля, в столице начинают вводить пропускной режим. В первую очередь пропуска станут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии. Они будут проверять документы и интересоваться причинами выхода на улицу.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве 1030 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения