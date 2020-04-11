Москве предложили для борьбы с коронавирусом беспилотники

Рабочая группа при Национальной технологической инициативе (НТИ) предложила использовать беспилотники для борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом говорится в письме соруководителя НТИ Сергея Жукова мэру столицы Сергею Собянину, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

С помощью дронов можно будет следить за скоплением людей и оповещать их о противовирусных предприятиях, проводить дезинфекцию потенциально зараженных территорий (выходы из метро, остановки общественного транспорта), а также доставлять лекарства и медицинские анализы.

Материалы по теме «У меня уже нет никаких сил» Тысячи россиян борются с коронавирусом. К чему готовиться, если заболеешь?

Тестовые полеты беспилотников для этих целей пройдут в ближайшее время в пилотных зонах Московского аэроузла. По мнению Жукова, практику можно распространить и на весь город.

В комментарии изданию представитель НТИ объяснил, что от столичной мэрии требуется организовать проезд полетных бригад и провоз оборудования, а также выделить средства. Сколько именно денег потребуется, Жуков не уточнил, однако отметил, что доставка дронами будет дешевле при весе груза до одного килограмма и расстоянии до десяти километров.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию уличных территорий для борьбы с распространением коронавируса.

С понедельника, 13 апреля, в столице начинают вводить пропускной режим. В первую очередь пропуска станут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии. Они будут проверять документы и интересоваться причинами выхода на улицу.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве 1030 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!