Кремль рассказал о заскучавшем из-за коронавируса Путине

Президент России Владимир Путин за время работы в дистанционном режиме из-за мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса успел соскучиться по общению с людьми. Однако график его работы стал интенсивнее, чем раньше, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
По словам пресс-секретаря главы государства, для Путина общение с людьми является абсолютным приоритетом. «Он именно оттуда черпает понимание реальности», — объяснил Песков.
Путин 8 апреля заявил, что собрался лично проследить за ситуацией с коронавирусом в регионах. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания с главами российских субъектов. «Сам буду внимательно наблюдать за тем, что происходит», — подчеркнул глава государства.
Ранее представитель Кремля заявил, что здоровье президента России отменное, хотя мероприятий стало больше. Песков отметил, что о здоровье главы государства можно судить по его рабочему графику. Он подчеркнул, что все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, однако мероприятий стало больше.
В России, по последним данным, общее число заразившихся в стране увеличилось до 15 770. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения