Кремль рассказал о заскучавшем из-за коронавируса Путине

Президент России Владимир Путин за время работы в дистанционном режиме из-за мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса успел соскучиться по общению с людьми. Однако график его работы стал интенсивнее, чем раньше, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам пресс-секретаря главы государства, для Путина общение с людьми является абсолютным приоритетом. «Он именно оттуда черпает понимание реальности», — объяснил Песков.

Путин 8 апреля заявил, что собрался лично проследить за ситуацией с коронавирусом в регионах. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания с главами российских субъектов. «Сам буду внимательно наблюдать за тем, что происходит», — подчеркнул глава государства.

Ранее представитель Кремля заявил, что здоровье президента России отменное, хотя мероприятий стало больше. Песков отметил, что о здоровье главы государства можно судить по его рабочему графику. Он подчеркнул, что все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, однако мероприятий стало больше.

В России, по последним данным, общее число заразившихся в стране увеличилось до 15 770. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

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