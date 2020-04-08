Президент России Владимир Путин собрался лично проследить за ситуацией с коронавирусом в регионах. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания с главами российских субъектов. Слова президента приводятся на сайте Кремля.
Путин поручил правительству, своей администрации и главам регионов до конца текущей недели подготовить план действий в условиях распространения коронавируса. По его словам, целесообразность принимаемых мер должна быть тщательно проанализирована. В качестве примера президент привел ограничения с движением транспорта. «Насколько это необходимо с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией и не является ли это вредным для экономики самого региона, соседей и всей страны», — отметил он.
По мнению Путина, только при скоординированной работе меры, которые предпринимает государство, будут своевременны. «Сам буду внимательно наблюдать за тем, что происходит», — подчеркнул глава государства.
Ранее 8 апреля сообщалось, что перед совещанием президент обратился к россиянам с призывом выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Он подчеркнул, что от дисциплины и ответственности граждан зависит результат предпринятых мер, и выразил уверенность в том, что при совместных усилиях Россия победит «заразу коронавирусную».
В ходе совещания Путин также анонсировал новые меры поддержки населения, экономики и бизнеса. Так, будет введена новая выплата для безработных и детей, а предпринимателям пообещали налоговые послабления и реструктуризацию задолженности.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения