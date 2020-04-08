Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал перед совещанием с губернаторами, передает ТАСС.
«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. (...) Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что от дисциплины и ответственности граждан зависит результат предпринятых мер. Он выразил уверенность в том, что при совместных усилиях Россия победит «заразу коронавирусную».
Также в ходе выступления Путин поручил главам регионов существенно нарастить возможности медучреждений. По его словам, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения