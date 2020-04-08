Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал перед совещанием с губернаторами, передает ТАСС.

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«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. (...) Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что от дисциплины и ответственности граждан зависит результат предпринятых мер. Он выразил уверенность в том, что при совместных усилиях Россия победит «заразу коронавирусную».

Также в ходе выступления Путин поручил главам регионов существенно нарастить возможности медучреждений. По его словам, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.

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