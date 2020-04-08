Президент России Владимир Путин анонсировал новый план поддержки экономики на фоне распространения пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания с членами правительства и главами регионов, прямую трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».
«Поручаю разработать дополнительную программу поддержки бизнеса. Понимаю, предпринимателям приходится непросто, но видите, так везде, во всем мире», — отметил Путин. Разработкой программы должны заняться Центробанк и правительство, она должна быть готова в течение пяти дней.
Также президент поручил предоставить всем предприятиям малого и среднего бизнеса полугодовую отсрочку на выплату страховых взносов во внебюджетные фонды.
По состоянию на 8 апреля, в России зафиксировано 8672 случая заболевания коронавирусом. 63 человека умерли, 580 полностью выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения