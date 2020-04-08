Путин сравнил «заразу коронавирусную» с печенегами и половцами

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства и губернаторами сравнил эпидемию коронавируса с печенегами и половцами. Трансляция велась на YouTube-канале «России 24».
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную», — сказал глава государства, обращаясь непосредственно к гражданам.
Путин также призвал россиян соблюдать режим самоизоляции и проявить свои лучшие качества.
В ходе совещания президент анонсировал новые меры поддержки населения, экономики и бизнеса. Так, будет введена новая выплата для безработных и для детей, а предпринимателям пообещали налоговые послабления и реструктуризацию задолженности.
Это уже третье обращение Путина к гражданам за последние три недели, связанное с эпидемией коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения