Путин сравнил «заразу коронавирусную» с печенегами и половцами

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства и губернаторами сравнил эпидемию коронавируса с печенегами и половцами. Трансляция велась на YouTube-канале «России 24».

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«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную», — сказал глава государства, обращаясь непосредственно к гражданам.

Путин также призвал россиян соблюдать режим самоизоляции и проявить свои лучшие качества.

В ходе совещания президент анонсировал новые меры поддержки населения, экономики и бизнеса. Так, будет введена новая выплата для безработных и для детей, а предпринимателям пообещали налоговые послабления и реструктуризацию задолженности.

Это уже третье обращение Путина к гражданам за последние три недели, связанное с эпидемией коронавируса.

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