Путин предложил меры поддержки безработных в ситуации с коронавирусом

Россиянам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом и обратившимся в службу занятости после 1 апреля, необходимо выплачивать пособие по безработице в течение трех месяцев по верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть в размере 12130 рублей. Меры поддержки безработных в ходе онлайн-совещания с главами российских регионов предложил президент Владимир Путин. Трансляция совещания доступна на YouTube.

«Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, не учитывать доход по прошлому месту работы. Те, кто не претендовал на такую выплату, смогут ее получать», — добавил Путин.

Ранее в ходе того же совещания президент предложил установить специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Выплату, по его словам, нужно установить на три месяца, начиная с апреля: врачам — 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителя скорых — 25 тысяч рублей.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели. В рамках борьбы с распространением инфекции весь апрель в стране был объявлен нерабочим.

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