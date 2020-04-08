Путин призвал не останавливать экономику

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами призвал не останавливать экономику и не закрывать транспортное и пассажирское сообщение в российских регионах. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале «Россия 24».

По словам главы государства, следует создать условия, позволяющие компаниям возвращаться в нормальный режим работы. В том числе речь идет о создании перечня организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков.

Остальные, как подчеркнул Путин, при соблюдении всех санитарным норм, позволяющих минимизировать возможность заражения коронавирусом, могут продолжать работу. Он попросил вникать в детали работы каждого предприятия.

Также глава государства призвал помогать в первую очередь компаниям, стремящимся сохранить занятостью. Напрямую власти намерены взаимодействовать только с теми, кто все же остался без работы.

Что касается предприятий малого и среднего бизнеса, а также микробизнеса, то им Путин посулил отсрочку на полгода по страховым платежам. Правительство и Центробанку поручено за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса, позволяющей ему сохранить занятость и уровень зарплат.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!