Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.

Если проверка спецпропуска выявит нарушения, то человека накажут, а пропуск заблокируют.

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Ранее в понедельник столичный оперативный штаб сообщил, что рабочие пропуска получили 697 899 человек. При этом, по словам руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, москвичи оформили около 780 тысяч пропусков для передвижения по городу на транспорте.

Пропускной режим был введен мэром Москвы в связи с распространением нового коронавируса. После 15 апреля пропуска будут необходимы для передвижения на любом виде транспорта, включая такси. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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