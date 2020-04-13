Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Точное количество зафиксированных случаев заражения — 2558. Как следует из данных штаба, новые зараженные выявлены в 62 регионах страны. За последние сутки скончались 18 человек, выздоровели 179. Больше всего случаев выявлено в Москве (1355), Московской области (495) и Санкт-Петербурге (121).

Общее число инфицированных в России достигло 18 328 в 82 регионах, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели.

Ранее в апреле директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила, что распространение коронавируса в России сменило траекторию развития. По ее словам, ситуация с заражаемостью в стране долгое время развивалась по достаточно позитивной динамике, так как социальные меры дистанцирования и ограничений хорошо работали. Однако в последние дни развитие событий пошло «уже не по оптимистической траектории».

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