Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
Точное количество зафиксированных случаев заражения — 2558. Как следует из данных штаба, новые зараженные выявлены в 62 регионах страны. За последние сутки скончались 18 человек, выздоровели 179. Больше всего случаев выявлено в Москве (1355), Московской области (495) и Санкт-Петербурге (121).
Общее число инфицированных в России достигло 18 328 в 82 регионах, скончались 148 человек, еще 1470 выздоровели.
Ранее в апреле директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила, что распространение коронавируса в России сменило траекторию развития. По ее словам, ситуация с заражаемостью в стране долгое время развивалась по достаточно позитивной динамике, так как социальные меры дистанцирования и ограничений хорошо работали. Однако в последние дни развитие событий пошло «уже не по оптимистической траектории».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения