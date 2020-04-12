В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы.
Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз. Среди умерших — пациенты от 39 до 80 лет. 39-летний страдал гипертонией.
Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 82.
Ранее сообщалось, что в Курской области умер первый пациент с коронавирусом. Жительница, находившаяся на лечении в инфекционной больнице имени Семашко, скончалась в результате внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.
Согласно последним данным, общее число заразившихся в России увеличилось до 15 770. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1306. 11 апреля в Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения