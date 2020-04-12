В Москве пожаловались на сдающую тест на коронавирус толпу без масок

Жители московского района Раменки пожаловались на то, что у местного диспансера образовалась толпа водителей Мосгостранса без масок, сдающих тест на коронавирус. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Согласно жалобам москвичей, сотрудники Мосгостранса, выстроившись в очередь на вход в диспансер, мешают безопасному проходу в соседний супермаркет. При этом водители заклеили номера своих автобусов, припаркованных у медицинского учреждения на время тестирования.

«Для тестирования на территорию диспансера заводили небольшими группами, в то время как остальная толпа несколько часов плотным строем (почти все без масок) тусовалась прямо на улице», — рассказал один из жителей Раменок.

По словам очевидца, местные жители вынуждены идти сквозь толпу или обходить ее по другой стороне улицы. Он также добавил, что ситуация была бы нормальной, «если бы водители не толпились и не хамили».

Ранее стало известно, что 10 апреля покидали свои дома на продолжительное время более 3,5 миллиона москвичей. С 13 апреля в российской столице объявлен пропускной режим. Его введут в несколько этапов, различных по уровню жесткости: вероятно, что последний, ограничивающий передвижение даже внутри района, может и не пригодиться.

На 12 апреля в Москве насчитывается 10158 заболевших, 687 выздоровевших пациентов и 72 летальных исхода. Всего в стране известно о 15770 случаях. Прирост числа заболевших ускоряется: сейчас ежедневно выявляется в 10 раз больше случаев, чем в конце марта.

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