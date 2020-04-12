Выходивших из дома москвичей подсчитали

Более 3,5 миллиона москвичей 10 апреля покидали свои дома на продолжительное время. Об этом со ссылкой на данные геоаналитики сотовых операторов сообщил Telegram-канал «Коронавирус.Оперштаб Москвы».
В течение дня более 3,5 миллиона человек находились вне дома более 6 часов подряд. При этом, отмечают в оперативном штабе, 4,4 миллиона человек ответственно отнеслись к режиму самоизоляции и остались дома.
В публикации подчеркивается, что горожане, выходящие на улицу, несут угрозу для своих близких — а так как в среднем московская семья составляет 2-3 человека, заразиться могут еще 6-9 миллионов человек. Представители оперштаба призвали москвичей соблюдать меры по борьбе с эпидемией.
Ранее стало известно, что с 13 апреля в российской столице объявлен пропускной режим. Его введут в несколько ступеней, различных по уровню жесткости: вероятно, что последняя, ограничивающая передвижение даже внутри района, может и не пригодиться.
На 12 апреля в Москве насчитывается 10158 заболевших, 687 выздоровевших пациентов и 72 летальных исхода. Всего в стране известно о 15770 случаях. Прирост числа заболевших ускоряется: сейчас ежедневно выявляется в 10 раз больше случаев, чем в конце марта.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения