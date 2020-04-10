В Подмосковье введут пропускной режим

В Подмосковье со следующей недели введут пропускной режим, заявил губернатор области Андрей Воробьев в обращении, опубликованном в его Instagram-аккаунте.
Он уточнил, что на улицах усилится работа полиции, Росгвардии, ГИБДД — сотрудники будут задавать вопросы жителям о целях выхода из дома. «Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространения вируса», — сказал Воробьев.
Кроме того, поэтапно в Подмосковье будет вводиться пропускной режим. Губернатор пообещал сделать его максимально удобным. «Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться», — объяснил он.
Однако если житель не зарегистрирован на портале, его не накажут, отметил Воробьев. «Если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает», — подчеркнул он.
Также со следующей недели в Подмосковье приостановят строительство школ, детских садов и многоквартирных домов. Работать будут только самые необходимые предприятия. Уточняется, что функционировать могут фабрики и заводы — но с соблюдением всех санитарных условий: дистанция, маски, контроль температуры.
Ранее 9 апреля о введении новых ограничений сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, в столице постепенно введут пропускной режим, а также приостановят работу каршеринга, такси без лицензии и ряда предприятий.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения