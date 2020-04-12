На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Автомобилистов пускают по двум-трем полосам», — уточнил собеседник агентства, отметив, что на всех въездах в город стоят ограждения.
По его словам, это связано с введением дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавируса, в рамках которых сотрудники полиции начали проверять въезжающих в столицу водителей. При этом с 15 апреля жители других регионов смогут попасть в Москву только по цифровому пропуску.
Ранее сообщалось, что машины из других регионов начали разворачивать при попытке въехать в столицу, если у водителей нет безотлагательной причины для поездки. Данное ограничение не распространяется на автомобили из Московской области. В настоящий момент ГИБДД контролирует 160 въездов в город.
До этого начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин рассказал, что на въездах в Москву из-за распространения коронавируса дежурят наряды полицейских, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. По его словам, кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы столицы.
10 апреля мэр столицы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. По его словам, пропуска будут вводиться в городе постепенно с 13 апреля, их начнут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в иных целях.
По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 10158.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения