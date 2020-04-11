Раскрыта инструкция для полицейских на время всеобщей изоляции в Москве

Московские полицейские усилят работу в целях соблюдения горожанами дополнительных ограничений, вводимых с понедельника, 13 апреля, для противодействия распространению коронавируса. Инструкцию для правоохранителей на время всеобщей изоляции раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.
Правоохранители будут патрулировать спортивные и детские площадки, территории вблизи водоемов, парки, скверы, кладбища, автостоянки, дворы и другие места скопления людей. При остановке горожан они будут обязаны разъяснить, в каких случаях гражданин может находиться на улице.
Если выяснится, что лицо ушло от места проживания без уважительной причины, то полицейские имеют право составить на него административный протокол. В качестве доказательств будут использоваться рапорты, данные нарушителя, скриншоты «Яндекс.Карт» с обозначением места задержания и места жительства гражданина, объяснения свидетелей и другие материалы.
В случае, если нарушитель начнет сопротивляться, то полицейские будут действовать по обстоятельствам, говорится в инструкции.
С понедельника, 13 апреля, в Москве начинают вводить пропускной режим. В первую очередь пропуска станут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве 1030 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения