На въездах в Москву из-за коронавируса появились наряды полиции

На въездах в Москву из-за распространения коронавируса дежурят наряды полицейских, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. Об этом начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин рассказал ТАСС.

По его словам, кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы столицы. Жителей Москвы призвали проявить в этой ситуации сознательность и соблюдать режим самоизоляции.

Ранее стало известно об инструкции для полицейских на время всеобщей самоизоляции в Москве. Отмечалось, что правоохранители будут патрулировать спортивные и детские площадки, территории вблизи водоемов, парки, скверы, кладбища, автостоянки, дворы и другие места скопления людей. При остановке горожан они будут обязаны разъяснить, в каких случаях гражданин может находиться на улице.

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10 апреля мэр столицы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. По его словам, пропуска будут вводиться в городе постепенно с 13 апреля, их начнут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в иных целях. Сроки каждого из этапов будут объявлены дополнительно. Каким образом будет реализована эта система технически, мэр не разъяснил.

По последним данным, в России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусом. В Москве насчитывается 8852 заболевших. За все время пандемии в стране выздоровело свыше тысячи человек, 106 пациентов умерли.

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