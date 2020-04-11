В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов

ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ограничение не распространяется на автомобили из Московской области. Отмечается, что машины из других регионов разворачивают на постах, если у водителей нет безотлагательной причины для поездки в столицу. В настоящий момент ГИБДД контролирует 160 въездов в город.

Предположительно, такие же меры примут в Московской области. Кроме того, отмечается, что сотрудники дорожной инспекции будут составлять протоколы на водителей, нарушивших режим самоизоляции. Исключением являются поездки в магазин, аптеку, к врачу или на дачу. Нарушителям грозит штраф в 4 тысячи рублей.

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Ранее начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин рассказал, что на въездах в Москву из-за распространения коронавируса дежурят наряды полицейских, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда. По его словам, кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы столицы.

По последним данным, в России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусом. В Москве насчитывается 8852 заболевших. За все время пандемии в стране выздоровело свыше тысячи человек, 106 пациентов умерли.

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