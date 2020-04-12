Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России

Власти Курской области сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом, передает «Интерфакс» в воскресенье, 12 апреля.
Жительница, находившаяся на лечении в инфекционной больнице имени Семашко, скончалась в результате внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, проинформировали в пресс-службе администрации региона.
Всего в регионе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом. Трое выздоровели, под наблюдением находится 771 человек.
Ранее в воскресенье сообщалось, что за последние сутки в РФ зафиксировано 24 летальных исхода. Всего о коронавируса умерли 130 человек. Общее число заразившихся в стране увеличилось до 15 770. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1306.
11 апреля в Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения