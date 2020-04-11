Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. Об этом он сообщил на своем сайте.
По словам столичного градоначальника, начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Собянин отметил, что ходить пешком пока можно без пропусков, но нужно соблюдать установленные правила и ограничения. Пропускная система носит заявительный характер, получить пропуск может каждый гражданин.
Мэр Москвы при этом подчеркнул, что власти города оставляют за собой право проверить достоверность предоставляемых сведений через информационные системы.
Цифровой пропуск представляет собой код из цифр и букв. Его необходимо получить для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.
Ранее Собянин объявил о вводе пропускного режима в столице с понедельника, 13 апреля. Отмечалось, что сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения