Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. Об этом он сообщил на своем сайте.

По словам столичного градоначальника, начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

Собянин отметил, что ходить пешком пока можно без пропусков, но нужно соблюдать установленные правила и ограничения. Пропускная система носит заявительный характер, получить пропуск может каждый гражданин.

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Мэр Москвы при этом подчеркнул, что власти города оставляют за собой право проверить достоверность предоставляемых сведений через информационные системы.

Цифровой пропуск представляет собой код из цифр и букв. Его необходимо получить для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.

Ранее Собянин объявил о вводе пропускного режима в столице с понедельника, 13 апреля. Отмечалось, что сначала пропуска выдадут для поездок на работу, далее — для поездок в других целях. В случае необходимости их придется получать и для передвижения внутри района.

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