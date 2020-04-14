Число зараженных коронавирусом в России превысило 21 тысячу

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 21 тысячу в 82 регионах страны. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Полностью выздоровели 224 человека, погибли — 22 пациента.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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Больше всего зараженных коронавирусом зафиксировано в Москве и Московской области — 13002 и 2315 соответственно. Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил, что в столице сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса. По его словам, сначала, при малом числе заболевших, россияне «демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности», благодаря чему индекс самоизоляции в столице был высоким. Однако затем, с ростом распространения инфекции и увеличением числа жертв, индекс самоизоляции начал обратно пропорционально снижаться.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного борьбе с коронавирусом, описал ситуацию с распространением инфекции словами «хвастаться особо нечем». Вместе с тем, по словам российского лидера, на фоне других стран, столкнувшихся с коронавирусом, Россия «выглядит пока гораздо более предпочтительно».

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