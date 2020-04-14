Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, передает РИА Новости.

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По его словам, сначала, при малом числе заболевших россияне «демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности», благодаря чему индекс самоизоляции в столице демонстрировал высокие показатели. Однако затем, с ростом распространения инфекции и увеличением числа жертв индекс самоизоляции начал обратно пропорционально снижаться.

«Это вообще парадоксальная ситуация», — отметил он.

13 апреля в столице заработал пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. Было выдано около 700 тысяч разрешений для езды на работу. Для пешеходов пропускной режим пока не действует.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

По последним данным, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 161 человека, из них в Москве — 95. Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек

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