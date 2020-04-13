В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Солнцевский суд Москвы впервые оштрафовал компанию нарушителей самоизоляции. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.
Компания нарушителей состояла из трех человек, общая сумма штрафа составила 45 тысяч рублей. Отмечается, что все трое были задержаны в одно и то же время у одного здания. Как уточняет агентство, до этого в Москве штрафы накладывались только на единичных нарушителей.
Ранее, 12 апреля, сообщалось, что москвича Антона Козлова, чуть не упавшего с балкона, оштрафуют за нарушение самоизоляции. Инцидент произошел в воскресенье в районе Некрасовка. Мужчина выпал из окна 15-го этажа, делая селфи, и в течение примерно 15 минут висел, пока его держала за руки женщина.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения