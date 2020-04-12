Мошенники начали «штрафовать» россиян за нарушение самоизоляции

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с требованием уплатить штраф за якобы имевшее место нарушение самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертов специализирующихся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.
В сообщениях злоумышленники запугивали граждан несуществующим постановлением ФСИН и требовали в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента, чтобы избежать уголовного дела.
Известно,что такие уведомления поступали абонентам и пользователям мессенджеров в пятницу, 10 апреля.
9 апреля сообщалось, что полицейские в Москве составили более 400 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения