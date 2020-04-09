Стало известно о сотнях штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве

Московские полицейские составили более 400 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что в столице было увеличено количество патрульных нарядов, которые работают в круглосуточном режиме.

Ранее стало известно, что девять жителей Москвы получили административный штраф в 15 тысяч рублей за несоблюдение режима. Еще два таких дела готовятся к рассмотрению.

В Краснодарском крае был оштрафован 831 нарушитель, временно приостановлена деятельность 59 предприятий.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение карантина. Теперь он составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

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