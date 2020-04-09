Россиянина оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчину, гулявшего с ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru.

В отношении россиянина был составлен протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Отмечается, что с 28 марта по 30 апреля посещение детских площадок запрещено согласно постановлению правительства Северной столицы на время борьбы с коронавирусом.

Административный штраф мужчине был назначен Ленинским районным судом.

Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности. Согласно принятому нормативному акту, за нарушение режима самоизоляции в городе придется заплатить четыре тысячи рублей. Несоблюдение предписанных ограничений из-за коронавируса с использованием транспортного средства обойдется в пять тысяч рублей.

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