В Петербурге определились со штрафами для нарушителей режима изоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает ТАСС.

Согласно принятому нормативному акту, за нарушение режима самоизоляции в городе придется заплатить четыре тысячи рублей. Несоблюдение предписанных ограничений из-за коронавируса с использованием транспортного средства обойдется в пять тысяч рублей.

Помимо этого, депутаты приняли документ, наделяющий правительство Санкт-Петербурга полномочиями вводить обязательные для граждан и организаций правила поведения во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Ранее 8 апреля сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы, которое позволит полицейским штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Жителей столицы, которые нарушат его впервые, будут обяжут заплатить четыре тысячи рублей. За повторное нарушение придется заплатить пять тысяч рублей. В такую же сумму обойдется несоблюдение режима самоизоляции с использованием транспортного средства.

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