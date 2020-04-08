В Петербурге определились со штрафами для нарушителей режима изоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает ТАСС.
Согласно принятому нормативному акту, за нарушение режима самоизоляции в городе придется заплатить четыре тысячи рублей. Несоблюдение предписанных ограничений из-за коронавируса с использованием транспортного средства обойдется в пять тысяч рублей.
Помимо этого, депутаты приняли документ, наделяющий правительство Санкт-Петербурга полномочиями вводить обязательные для граждан и организаций правила поведения во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Ранее 8 апреля сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы, которое позволит полицейским штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Жителей столицы, которые нарушат его впервые, будут обяжут заплатить четыре тысячи рублей. За повторное нарушение придется заплатить пять тысяч рублей. В такую же сумму обойдется несоблюдение режима самоизоляции с использованием транспортного средства.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения