Расписавший российский храм вандал назвал коронавирус «новым Иисусом»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, нанес надписи на стену храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. Об этом в среду, 8 апреля, в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили РИА Новости.

По предварительным данным, в своих граффити подозреваемый сравнил коронавирус с «новым Иисусом». При этом процесс их нанесения попал на записи камер видеонаблюдения. О вандализме полицейским сообщил настоятель храма, который обнаружил надписи еще 29 марта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК РФ.

Безработного подозреваемого 1993 года рождения полицейские задержали накануне. В настоящее время он отпущен под обязательство о явке.

6 апреля сообщалось, что Пресненский суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей Иисуса Воробьева, который был задержан при прогулке с собакой на Патриарших прудах. По заявлению полиции, Воробьев неоднократно нарушал правила режима самоизоляции, введенные из-за пандемии коронавируса.

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