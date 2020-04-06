Суд оштрафовал выгуливавшего собаку москвича на тысячу рублей

Пресненский суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей Иисуса Воробьева, который был задержан при прогулке с собакой на Патриарших прудах. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА Новости.

По заявлению полиции, Воробьев неоднократно нарушал правила режима самоизоляции. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 19.3 Кодекса Административных правонарушений России. Отмечается, что Воробьев участвовал в заседании суда по видеосвязи.

Воробьева задержали днем 4 апреля, когда он выгуливал собаку во дворе своего дома на Патриарших прудах. Его посадили в полицейский автобус, а домашний питомец остался на улице. Нарушителя доставили в ОВД по району Пресненский.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Гражданам можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

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