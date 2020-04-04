Названа причина задержания гуляющего с собакой москвича

Жителя Москвы Иисуса Воробьева задержали во время выгула собаки за неповиновение полицейским. Об этом агентству ТАСС рассказал глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин.
Он пояснил, что мужчина «долго находился на территории сквера вместе с собакой» и игнорировал замечания и предупреждения о нарушении правил режима самоизоляции. Поскольку Воробьев не выполнил законные требования сотрудников полиции и начал спорить с патрульными, полицейские задержали его и доставили в ОМВД.
По утверждению правозащитников, мужчина был задержан в 70 метрах от дома.
Сейчас Воробьев отпущен под обязательство о явке. 6 апреля Пресненский суд Москвы рассмотрит административное дело о неповиновении распоряжению полицейского.
Воробьева задержали днем 4 апреля, когда он выгуливал собаку во дворе своего дома на Патриарших прудах. Мужчину посадили в полицейский автобус, а его домашний питомец остался на улице. Позже его доставили в ОВД по району Пресненский.
30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.
Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения