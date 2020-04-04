Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как мужчину сажают в полицейский автобус, а его домашний питомец остается на улице. По данным Telegram-канала «ОВД-Инфо», собаку позже забрала жена задержанного.

Мужчину доставили в ОВД по району Пресненский. Полицейские пока отказываются уточнять, по какой статье они составляют на задержанного протокол.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.

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