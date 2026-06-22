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Из жизни
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00:32, 22 июня 2026Из жизни

25-летняя учительница занялась сексом с шестью школьниками

В США 25-летняя учительница совратила шесть школьников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Douglas County Sheriff's Office

Стали известны новые подробности об учительнице биологии из американского штата Джорджия, которая совратила шестерых учеников. Об этом сообщает New York Post.

25-летнюю Марис Николс из города Дугласвилл арестовали в пятницу, 8 мая. Изначально ее обвиняли в изнасиловании одного ученика в школьной кладовке. Через две недели в дело Николс добавилось еще 11 обвинений, включая фальсификацию улик. Следствие считает, что она занялась сексом с шестью старшеклассниками.

Кроме того, выяснилось, что у Николс был аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans. Про это узнали несколько учеников и начали шантажировать учительницу, требуя повышенных оценок. Также стало известно, что с одним из школьников Николс занималась сексом на поле для гольфа, причем на ней был свитер с надписью «Иисус любит тебя».

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Как отмечает New York Post, Николс окончила баптистский Университет Либерти в Вирджинии. Учебное заведение придерживается строгой христианской политики, в частности, студентам и сотрудникам запрещены сексуальные связи до брака. Расследование дела Николс продолжается, дата первого судебного заседания пока не назначена.

Ранее стали известны новые подробности дела учительницы из американского штата Вашингтон, которая совратила двоих приемных сыновей и изнасиловала одного из них. Оказалось, что женщину сдал полиции ее бывший муж.

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