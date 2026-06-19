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Из жизни
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05:00, 19 июня 2026Из жизни

Совратившую двоих приемных сыновей 35-летнюю учительницу сдал полиции муж

Учительницу из штата Вашингтон, которая совратила двоих приемных сыновей сдал полиции муж
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: KREM 2 News

Стали известны новые подробности дела учительницы из штата Вашингтон, которая совратила двоих приемных сыновей и изнасиловала одного из них. Об этом пишет New York Post.

35-летнюю Эмбер Суэйн из города Ньюпорт арестовали 2 июня. Женщина работала в школе и была исполнительным директором организации Spokane Angels, которая помогает приемным детям. Расследование началось в конце мая, когда у полиции появилась информация о возможном сексуальном насилии со стороны Суэйн по отношению к приемным сыновьям. Во время беседы с сотрудниками полиции 18-летний пострадавший рассказал, что женщина много раз занималась с ним сексом.

Как пишет New York Post, Суэйн сдал полиции ее бывший муж. В частности, он передал следователям переписку женщины с одним из приемных сыновей, который хотел «поспать в ее постели еще раз». Женщина отказала.

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Сторона обвинения утверждает, что Суэйн впервые вступила в сексуальные отношения с юношей в декабре 2025 года, когда ему было 17 лет. Именно он сообщил следователям, что женщина могла заниматься сексом и с его братом. По словам юноши, он обнаружил в комнате брата нижнее белье Суэйн.

Сначала женщина отрицала все обвинения, но после предъявления переписки заявила, что один раз переспала с первым подростком в феврале, уже после того, как ему исполнилось 18 лет.

Суэйн обвиняют в двух случаях инцеста и сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Если женщину признают виновной по всем эпизодам, ей может грозить 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над бывшей учительницей христианской школы из штата Джорджия, которая вместе с коллегой совратила ученика. Пострадавшему на момент преступления было 15 лет.

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