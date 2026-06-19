Совратившую двоих приемных сыновей 35-летнюю учительницу сдал полиции муж

Учительницу из штата Вашингтон, которая совратила двоих приемных сыновей сдал полиции муж

Стали известны новые подробности дела учительницы из штата Вашингтон, которая совратила двоих приемных сыновей и изнасиловала одного из них. Об этом пишет New York Post.

35-летнюю Эмбер Суэйн из города Ньюпорт арестовали 2 июня. Женщина работала в школе и была исполнительным директором организации Spokane Angels, которая помогает приемным детям. Расследование началось в конце мая, когда у полиции появилась информация о возможном сексуальном насилии со стороны Суэйн по отношению к приемным сыновьям. Во время беседы с сотрудниками полиции 18-летний пострадавший рассказал, что женщина много раз занималась с ним сексом.

Как пишет New York Post, Суэйн сдал полиции ее бывший муж. В частности, он передал следователям переписку женщины с одним из приемных сыновей, который хотел «поспать в ее постели еще раз». Женщина отказала.

Сторона обвинения утверждает, что Суэйн впервые вступила в сексуальные отношения с юношей в декабре 2025 года, когда ему было 17 лет. Именно он сообщил следователям, что женщина могла заниматься сексом и с его братом. По словам юноши, он обнаружил в комнате брата нижнее белье Суэйн.

Сначала женщина отрицала все обвинения, но после предъявления переписки заявила, что один раз переспала с первым подростком в феврале, уже после того, как ему исполнилось 18 лет.

Суэйн обвиняют в двух случаях инцеста и сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Если женщину признают виновной по всем эпизодам, ей может грозить 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над бывшей учительницей христианской школы из штата Джорджия, которая вместе с коллегой совратила ученика. Пострадавшему на момент преступления было 15 лет.