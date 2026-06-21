Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 21 июня 2026Мир

Американский военный обрушился с критикой на США после случившегося в Швейцарии

Подполковник США в отставке Дэвис: Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса. К такому выводу пришел подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Так эксперт прокомментировал сообщения об уходе иранской делегации с места переговоров из-за заявлений американского президента Дональда Трампа.

«Совершенно не похоже, что иранская сторона "умоляет о сделке", ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора (прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане)», — отметил он.

По словам Дэвиса, после слов Трампа в адрес Ирана «иранцы ушли». В итоге Штаты — сами себе злейшие враги, резюмировал он.

В воскресенье агентство Tasnim написало, что иранские переговорщики покинули место проведения встречи с представителями Соединенных Штатов. Они сделали это после угроз со стороны Дональда Трампа. До этого Министерство иностранных дел Катара сообщило, что США, Иран и Пакистан начали переговоры в Швейцарии. Отмечалось, что Доха надеется на достижение прочного соглашения, которое охватывает все аспекты меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

При этом позже журналист Axios Барак Равид заявил, что иранская делегация не покидала переговоры с США. Но других подробностей он не привел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

    Предупреждение Лаврова о ядерной войне вызвало тревогу на Западе

    Умер исторический командир Кубинской революции Рамиро Вальдес

    25-летняя учительница занялась сексом с шестью школьниками

    Назван помогающий замедлить возрастную потерю мышц овощ

    Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2026

    Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла

    Глава Минобороны Белоруссии не увидел смысла «втягиваться в конфликт» с Украиной

    Удары ВСУ по Крыму назвали подлым шантажом

    Названы способы защиты торговых центров от БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok