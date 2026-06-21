Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 21 июня 2026Мир

Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

Делегация Ирана покинула переговоры с США после угроз Трампа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Fabrice Coffrini / Pool via Reuters

Иранская делегация покинула место проведения переговоров с США после угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

«Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», — приводит агентство слова источника.

Помимо того, член иранской делегации отметил, что переговоры Тегерана и Вашингтона не будут продолжатся до тех пор, пока не прекратятся военные действия в Ливане.

Ранее Министерство иностранных дел Катара сообщило, что США, Иран и Пакистан начали переговоры в Швейцарии. Отмечалось, что Доха надеется на достижение прочного соглашения, которое охватывает все аспекты меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

После этого Трамп заявил, что США могут нанести новые удары по Ирану, если Тегеран не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

    В Словакии призвали Фицо отказаться от переговоров с Зеленским

    Нейросеть взломала засекреченные данные Агентства национальной безопасности США

    Названа причина роста атак беспилотников со стороны Украины

    Оценены шансы Ирака отобрать очки у сборной Франции в матче на ЧМ-2026

    В Париже запретили алкоголь по одной причине

    Заминированные купюры нашли в российском регионе

    В Польше прокомментировали скандал с Украиной

    Россияне устроили праздник в честь новой дороги

    Названо число прошедших через Ормузский пролив кораблей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok