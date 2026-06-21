Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

Делегация Ирана покинула переговоры с США после угроз Трампа

Иранская делегация покинула место проведения переговоров с США после угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

«Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», — приводит агентство слова источника.

Помимо того, член иранской делегации отметил, что переговоры Тегерана и Вашингтона не будут продолжатся до тех пор, пока не прекратятся военные действия в Ливане.

Ранее Министерство иностранных дел Катара сообщило, что США, Иран и Пакистан начали переговоры в Швейцарии. Отмечалось, что Доха надеется на достижение прочного соглашения, которое охватывает все аспекты меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

После этого Трамп заявил, что США могут нанести новые удары по Ирану, если Тегеран не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.