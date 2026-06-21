Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Трамп заявил, что США могут нанести новые удары по Ирану

США могут нанести новые удары по Ирану, если Тегеран не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы. Если он этого не сделает, мы ударим по Ирану очень сильно, точно так же, как мы это сделали на прошлой неделе, только сильнее», — написал он.

Ранее стало известно, что руководство Ирана считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США и уверено в устойчивости своих позиций.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом боевых действий убедил Дональда Трампа, что крах властей Ирана в ходе военной операции возможен.