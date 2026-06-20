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21:35, 20 июня 2026Мир

Власти Ирана оценили желание Трампа возобновить войну

AP: Власти Ирана полагают, что Трамп не решится возобновить войну
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Руководство Ирана выражает уверенность в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным AP, иранские власти полагают, что президент США Дональд Трамп вряд ли выполнит угрозы о возобновлении войны, поскольку Тегеран уже продемонстрировал способность перекрывать Ормузский пролив и наносить ущерб мировой экономике.

Как отмечает агентство, уверенность иранского руководства также подкрепляется тем, что ему удалось сохранить власть, несмотря на интенсивные удары со стороны США и Израиля.

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержки из текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Из документа следует, что стороны обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако они могут продлить этот срок по договоренности.

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