Власти Ирана оценили желание Трампа возобновить войну

AP: Власти Ирана полагают, что Трамп не решится возобновить войну

Руководство Ирана выражает уверенность в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным AP, иранские власти полагают, что президент США Дональд Трамп вряд ли выполнит угрозы о возобновлении войны, поскольку Тегеран уже продемонстрировал способность перекрывать Ормузский пролив и наносить ущерб мировой экономике.

Как отмечает агентство, уверенность иранского руководства также подкрепляется тем, что ему удалось сохранить власть, несмотря на интенсивные удары со стороны США и Израиля.

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержки из текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Из документа следует, что стороны обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако они могут продлить этот срок по договоренности.