Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:15, 20 июня 2026Мир

В МИД Ирана заявили об угрозе меморандуму с США

Дипломат Багаи: США нарушили соглашение о прекращении огня со стороны Израиля в Ливане
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Израильская бомбардировка Ливана

Израильская бомбардировка Ливана. Фото: Stringer / Reuters

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об угрозе меморандуму о взаимопонимании с США. Об этом сообщило агентство Tasnim в Telegram-канале.

Он напомнил, что первый пункт меморандума о взаимопонимании, а именно «прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан», является ключевым элементом взаимных обязательств. Дипломат подчеркнул, что Иран соблюдал свои обязательства, а официальный Вашингтон обязался заставить Израиль прекратить огонь в Ливане и не выполнил требование.

Багаи добавил, что по вопросам снятия морской блокады и открытия Ормузского пролива Америкой были предприняты определенные шаги, однако подчеркнул, что меморандум представляет собой «единый пакет». Нарушение первого пункта, сказал представитель МИД Ирана, ставит под сомнение всю сделку, и если США незамедлительно не примут необходимые меры, весь документ окажется под серьезной угрозой.

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержки из текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Из документа следует, что стороны обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако они могут продлить этот срок по договоренности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский избавился от отобранного у него польского ордена

    Оценены шансы сборной Кюрасао набрать очки на чемпионате мира по футболу

    Раскрыт возможный срок для напавшего с мачете на торговый центр в Краснодаре

    В США назвали беспрепятственным проход судов через Ормузский пролив

    Казахстанский рэпер пропал в Таиланде

    В ДНР уничтожили украинские пункты управления дронами

    Оставшийся без российских туристов аэропорт ЕС предложил свою парковку для стоянки машин

    Неожиданный цвет стал трендом в одежде летом 2026 года

    Мелони жестко ответила на слова Трампа о ее рейтинге

    Дуа Липа показала свадебное платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok