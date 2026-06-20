В МИД Ирана заявили об угрозе меморандуму с США

Дипломат Багаи: США нарушили соглашение о прекращении огня со стороны Израиля в Ливане

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об угрозе меморандуму о взаимопонимании с США. Об этом сообщило агентство Tasnim в Telegram-канале.

Он напомнил, что первый пункт меморандума о взаимопонимании, а именно «прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан», является ключевым элементом взаимных обязательств. Дипломат подчеркнул, что Иран соблюдал свои обязательства, а официальный Вашингтон обязался заставить Израиль прекратить огонь в Ливане и не выполнил требование.

Багаи добавил, что по вопросам снятия морской блокады и открытия Ормузского пролива Америкой были предприняты определенные шаги, однако подчеркнул, что меморандум представляет собой «единый пакет». Нарушение первого пункта, сказал представитель МИД Ирана, ставит под сомнение всю сделку, и если США незамедлительно не примут необходимые меры, весь документ окажется под серьезной угрозой.

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержки из текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Из документа следует, что стороны обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако они могут продлить этот срок по договоренности.