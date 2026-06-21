Катар объявил о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии

МИД Катара объявил о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии

США, Иран и Пакистан начали переговоры в Швейцарии. Об этом заявило Министерство иностранных дел Катара, пишет ТАСС.

«Государство Катар в качестве посредника объявляет о начале работы саммита (...) с участием представителей Соединенных Штатов Америки, Исламской Республики Иран и двух стран-посредников — Государства Катар и Исламской Республики Пакистан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Доха надеется на достижение прочного соглашения, которое охватывает все аспекты меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры с США будут сосредоточены на выполнении важных пунктов меморандума.