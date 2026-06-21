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13:58, 21 июня 2026Мир

Иран назвал цели переговоров с США

МИД Ирана: Переговоры с США будут сосредоточены на выполнении пунктов меморандума
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / AP

Переговоры с США будут сосредоточены на выполнении важных пунктов меморандума. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Начало переговоров по окончательному соглашению зависит от выполнения статей 1, 4, 5, 10 и 11. Без выполнения этих положений, особенно статьи 1 (окончание войны на всех фронтах, включая Ливан), невозможно перейти к этапу переговоров по окончательному соглашению. Сегодняшние переговоры сосредоточены на выполнении вышеупомянутых статей», — отметил представитель ведомства.

По его словам, на переговорах также будут затронуты меры, предусмотренные для выполнения статей об экспорте иранской нефти и разблокировке замороженных иранских активов.

Ранее стало известно, что американская сторона намерена обсудить с Тегераном допуск инспекторов ООН на объекты, которые ранее подвергались ударам со стороны США и Израиля.

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