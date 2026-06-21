США захотели согласовать с Ираном одну инициативу по ядерным объектам

Axios: США захотели согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

Американская сторона намерена обсудить с Тегераном допуск инспекторов ООН на объекты, которые ранее подвергались ударам со стороны США и Израиля. Об этом сообщает портал Axios.

Уточняется, что Вашингтон рассчитывает получить соответствующее приглашение от Ирана уже по итогам первого раунда переговоров, запланированных на воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке.

В предстоящей встрече примут участие делегации США и Ирана, а также представители стран-посредников — Пакистана и Катара. По данным источников Axios, в обмен на доступ инспекторов ООН к ядерным объектам Вашингтон готов разморозить часть иранских активов, включая шесть миллиардов долларов, размещенных в Катаре, и направить их на гуманитарные нужды.

Изначально переговоры США и Ирана в Швейцарии должны были состояться 19 июня. Американскую делегацию должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, но он отменил вылет.