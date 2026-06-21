Уход иранской делегации с переговоров с США опровергли

Журналист Равид заявил, что иранская делегация не покидала переговоры с США

Иранская делегация не покидала переговоры с США. Об этом заявил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

«Дипломат, участвовавший в переговорах, сказал: "Иранцы не уехали, и переговоры между ними и США продолжаются"», — написал он.

Каких-либо других подробностей журналист не привел.

По данным источника ТАСС, иранская делегация покинула место переговоров, однако официально не завершала дипломатический процесс.

Ранее Министерство иностранных дел Катара сообщило, что США, Иран и Пакистан начали переговоры в Швейцарии. Отмечалось, что Доха надеется на достижение прочного соглашения, которое охватывает все аспекты меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

После этого Дональд Трамп заявил, что США могут нанести новые удары по Ирану, если Тегеран не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане. Затем появилась информация, что иранская делегация покинула переговоры после угроз американского президента.